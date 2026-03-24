IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

КЗП затвори два хотела и едно заведение в Боровец, София и Бургас

Констатирани са сериозни нарушения

24.03.2026 | 11:58 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Комисията за защита на потребителите взе решение за налагане на принудителни административни мерки по Закона за туризма, с които временно се преустановява дейността на три туристически обекта – два за настаняване и едно заведение за хранене и развлечения, разположени в курортен комплекс Боровец, в София и в Бургас.

Мерките са резултат от извършени проверки, при които са установени сериозни нарушения, свързани с предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани обекти, без изискуемите удостоверения за категоризация или временни такива и ще останат в сила до отстраняване на установените нарушения и привеждане на дейността в съответствие със законовите изисквания. 

От КЗП напомнят на всички търговци в туристическия сектор, че предоставянето на услуги без необходимото удостоверение за категоризация представлява сериозно нарушение и води до незабавни административни санкции.

Тагове:

боровец софия бургас затворени хотели
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem