Момче на 16 г. с кола без табели блъсна 17-годишен пешеходец

Инцидентът е станал около 1:00 часа

24.03.2026 | 11:50 ч. Обновена: 24.03.2026 | 11:50 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Неправоспособен и непълнолетен водач е блъснал 17-годишен пешеходец в Луковит, съобщиха от МВР в Ловеч.

На 22 март, около 1:00 ч., неправоспособен 16-годишният водач, при управление на лек автомобил без регистрационни табели, е застигнал и ударил странично 17-годишен пешеходец, след което е напуснал мястото на инцидента.

Потърпевшият младеж е прегледан от екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Луковит и е освободен за домашно лечение. 

Водачът е установен и са му съставени четири акта за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Луковит пешеходец неправоспособен водач
