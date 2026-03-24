Момче на 16 г. с кола без табели блъсна 17-годишен пешеходец

Неправоспособен и непълнолетен водач е блъснал 17-годишен пешеходец в Луковит, съобщиха от МВР в Ловеч.

На 22 март, около 1:00 ч., неправоспособен 16-годишният водач, при управление на лек автомобил без регистрационни табели, е застигнал и ударил странично 17-годишен пешеходец, след което е напуснал мястото на инцидента.

Потърпевшият младеж е прегледан от екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Луковит и е освободен за домашно лечение.

Водачът е установен и са му съставени четири акта за нарушение на Закона за движение по пътищата.