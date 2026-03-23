При избори днес: ПБ на Радев с 31,1%, ГЕРБ с 19,7%, в радара влиза и "Сияние"

"Прогресивна България", ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС и "Възраждане" влизат в новия парламент при избори днес. БСП е на ръба с 4% при декларирана избирателна активност 3,1 млн. избиратели, което може и да ѝ отвори вратата като шеста политическа сила в новия парламент, сочи проучване на изследователския център "Тренд" по поръчка на "24 часа". Обемът на извадката е 1001 ефективни интервюта "лице в лице" с респонденти на възраст 18+ г. То е проведено между 13 и 19 март 2026 г.. Максимално допустима стохастична грешка: ± 3.1%

"Прогресивна България" остава лидер в подредбата с 31,1% подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват. Това е 1,6% спад спрямо предишното проучване на "Тренд", което се публикува на 23 февруари.

На втора позиция е ГЕРБ с 19,7%, а при третите - ПП-ДБ, има 0,9% ръст от миналото проучване и достига до 11,8%.

Плътно зад ПП-ДБ стои ДПС с 10,5% (без промяна), а "Възраждане" е на пета позиция със 7,9% (0,1% растеж). БСП-ОЛ остава точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите, сочат още данните.

Под чертата остава МЕЧ с 3,2%, а формацията около Николай Попов "Сияние" вече попада в радара на социолозите с 2,9%. След тях се нареждат "Има такъв народ" (2,6%), АПС (1,7%) и "Величие" (1,5%).

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с "не подкрепям никого", който е 1,7%, посочват от агенцията.

