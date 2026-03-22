“Прогресивна България” не предлага лозунги, а ясни мерки за развитието на страната”, заяви пред журналисти във Велико Търново лидерът на коалицията Румен Радев.

“Първостепенно място в програмата на коалиция “Прогресивна България” е освобождаването на страната от хватката на олигархията”, припомни Радев и отбеляза, че спирането на кражбите и корупцията е от ключово значение за икономическото развитие и за осигуряването на повече приходи в бюджета, които да позволят силна социална политика, качествено образование и здравеопазване.

“Нашата цел не е да даваме подаяния на хората в нужда, а да създадем условия те сами да могат да се грижат за себе си и в това е истинската роля на държавата“, подчерта още президентът.“Нашата изключително силна програма е насочена към духовното и материално развитие на страната ни и гражданите. Именно с тази програма и с работата на нашите съратници по места разчитам да постигнем успех, така че след изборите да можем по най-бързия начин да формираме устойчиво мнозинство в парламента и оперативно работещо правителство, за да решаваме не само проблемите на хората, а да започнем ускорено да развиваме нашата страна”, заяви още Радев.