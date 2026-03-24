КНСБ: Несправедливо е да не расте максималната пенсия

Ася Гонева, експерт в КНСБ и председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, е категорична, че е несправедливо минималната пенсия да не расте.

"Даваме си сметка, че не е много лесно изведнъж да бъде премахнат тавана на пенсиите. Но е несправедливо да не расте поне с ръста на осъвременяването, което правим от първи юли на всички други пенсии. Постепенно да я движим нагоре. Така ще стимулираме по-младите поколения, които имат високи възнаграждения, да виждат, че има смисъл да се осигуряват”, на мнение е Гонева.

КНСБ настоява да се реализира записаното в средносрочната бюджетна прогноза вдигане с 2% на осигурителната вноска. По думите на експерта всички разчети са свързани с това - постепенно трябва да се приведат вноските към необходимия размер.

КНСБ държи много на приходните параметри, каза пред БНР Гонева и добави, че минималният осигурителен доход трябва да се определя така, че да се държи сметка за това какъв размер минимална пенсия той може да генерира.

Експертът коментира и законовите промени, които регламентират изплащането на великденски и коледни добавки за най-уязвимите хора задължително всяка година.

Размерът на целевата помощ ще се определя със Закона за държавния бюджет.

"Остава възможността в правилника за приложение на закона да се регулират материално-правни норми, което за нас е недопустимо. Правата трябва да се регулират в закона. Стъпва се на тези групи, които вече са допустими за социално подпомагане. Нашите депутати винаги се връзват към нещо, което съществува, опитвайки се да го надградят, да си го боднат като дивидент, особено в такива периоди като този, в който сме сега”, на мнение е Гонева.

Според нея връзването на помощта със Закона за бюджета не е по-добро решение.

“По отношение на пенсионерите тази година, както е известно, има целево решение на Министерския съвет и целеви средства, които са предвидени. Аз имам леки притеснения дали всички пенсионери, които към момента имат право, ще могат да преминат и през другата нормативна уредба.

Всичко това е редно да минава и през Надзорния съвет на НОИ – на кого да се даде и как да се разпредели”, каза още Гонева.