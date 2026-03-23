Слави Василев: "Прогресивна България" затваря врати към Борисов и Пеевски

„Президентът е шанс за България“, заяви кандидатът за депутат от „Прогресивна България“ Слави Василев. По думите му формацията не би влязла в диалог с Бойко Борисов и Делян Пеевски, а голямата ѝ цел е изваждането им от властта.

Кандидатът за депутат от „Прогресивна България“ заяви пред bTV, че влиза в политиката, за да последва Румен Радев „в битката срещу Борисов и Пеевски“. По думите му именно президентът е лицето на алтернативата, която много българи са чакали.

„Ако има една причина аз да вляза в политиката, тя е, че мутри повече не могат да ни управляват“, каза Василев.

Той подчерта, че за формацията на президента има ясна червена линия.

„Със сигурност червената линия са Борисов и Пеевски. Под това няма никаква тема“, заяви още Василев.

По думите му „Прогресивна България“ не затваря вратите към всички останали политически сили, но по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията няма как да работи с ГЕРБ и „ДПС - Ново начало“.

Слави Василев коментира и стила на работа на Румен Радев като политически лидер. Според него президентът е човек, който се вслушва в мненията на хората около себе си, но в крайна сметка той е този, който взима решенията.

„Той е човек, който има умението да чуе. Това не е човек, който дирижира процесите без никой да може да каже нищо“, посочи Василев.

В същото време той обясни, че в структурата около президента има ясна йерархия.

„Той след като вземе решение, дава заповедите. И всяка една партия трябва да е така, за да има дисциплина“, каза още кандидатът за депутат.

Попитан дали „Прогресивна България“ би търсила диалог с „Продължаваме промяната – Демократична България“, Василев каза, че към тях има резерви заради участието им в т.нар. сглобка, но не ги постави в една категория с ГЕРБ и „ДПС - Ново начало“.

„ПП показаха какво е, като направиха сглобката. Но по отношение на съдебната реформа не ги слагаме при Борисов и Пеевски“, каза той. Василев обаче отказа да влиза в конкретика за евентуални следизборни конфигурации преди вота.

Според Слави Василев формацията на Румен Радев има шанс за „исторически резултат“ на изборите. Той постави под съмнение част от социологическите изследвания и заяви, че „Прогресивна България“ тепърва ще увеличава подкрепата си с началото на активната кампания.

„Президентът е не само фаворит. Ние имаме шанс да направим исторически резултат“, заяви той.

По думите му голяма част от хората, които вече са решили да гласуват, но още не са избрали за кого, могат да се насочат именно към формацията на Радев.

Василев коментира и външнополитическите приоритети на „Прогресивна България“, като подчерта, че страната трябва да защитава по-ясно националния си интерес в рамките на ЕС и НАТО.

„България отдавна е загубила гласа си в Европейския съвет и в НАТО. България е вечният yes-man“, каза той.

Според него президентът Радев може да предложи различен модел на външна политика, без това да означава смяна на геополитическия курс на страната.

„Не става дума за промяна на курса, а за това България да защитава националния си интерес“, посочи Василев.

Кандидатът за депутат засегна и една от идеите в програмата на формацията – използване на изкуствен интелект за засичане на нередности в обществените поръчки. По думите му подобна система може да сигнализира за съмнителни условия в процедурите и да ограничи възможностите за предварително нагласени търгове.

„Изкуственият интелект няма да замени човешкия фактор, но ще светва червена лампа, когато има съмнителни условия в поръчките“, обясни той.