АПС не се притесняват от юридическия казус около Гюров

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 9 / 9

ПГ на АПС коментираха срещата, проведена с президента Илияна Йотова, на която те се обединиха около фигурата на Андрей Гюров за служебен премиер.

“Не се занимаваме с критиките, но осезаемо следим общественото мнение. Чухме и поставихме го като тема. Обсъдихме и състоянието на страната към момента и това, което трябва да отнесем не само към настоящия кабинет в оставка, но и към служебния, е ценовия шок - цените на електроенергията”, каза на излизане от президентството председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков.

“Ще търсим решения”, категоричен е Садъков.

Попитани дали не ги притеснява юридическия казус около Гюров, Садъков отговори, че това не е тяхна тема. “Излизшно е да влизаме в тази тема”.

“Мисля, че е необходима бърза реакция по този въпрос, защото обществените очаквания са да се случват нещата по-бързо. Призоваваме институциите да се вземат в ръце и бързо да дадат отговори - и премиерът, и вътрешният министър да застанат на трибуната и да кажат какво се случва”, каза Садъков по случая “Петрохан”