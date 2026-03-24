Реализиран от А1 проект: Непрекъсваеми 5G и роуминг услуги по ключов коридор между България и Гърция

Първото в Европа внедряване на непрекъсваеми 5G и роуминг услуги на българо-гръцката граница беше успешно завършено в партньорство между A1, COSMOTE и WINGS. Проектът 5G SEAGUL, съфинансиран от Европейския съюз, осигурява надеждна свързаност без прекъсване и поставя основите за по-безопасен и надежден транспорт, по-интелигентна мобилност и по-ефективна логистика в региона. Услугите са възможни, както през 5G NSA, така и през 5G SA мрежата на А1, която е първата от този тип в България.

В заключителното събитие на проекта от българска страна участваха Георги Коджаиванов, директор „Конвергентна мрежа и услуги“ и Христина Бурдашева, старши директор „Правна и регулаторна политика“ в А1, и Златина Николова, директор „Дигитална свързаност“, Министерство на транспорта и съобщенията. Заедно с представители на партньорските организации WINGS и COSMOTE, те обобщиха резултатите от съфинансирания от EС проект 5G SEAGUL в присъствието на Танос Каскаманидис, съветник по проекта 5G SEAGUL, HaDEA – CEF Digital.

Представители на А1 и партньорите, работили по първия в Европа проект за непрекъсваеми 5G и роуминг услуги по коридора между България и Гърция - 5G SEAGUL

„Горди сме, че успешно изградихме 5G свързаност по 173 км от българската част на коридора, осигурявайки непрекъснато покритие и ултраниска латентност по един от ключовите транспортни маршрути в региона. Един от най-забележителните резултати от този проект е първото успешно внедряване в Европа на непрекъсваеми 5G и роуминг услуги. Това постижение демонстрира не само технологична зрялост и лидерство, но и практическата готовност на мобилните мрежи от ново поколение да поддържат решения за безпроблемно преминаване през граници, като същевременно създават солидна основа за бъдещи иновации и услуги с по-високо качество“, заяви Георги Коджаиванов, директор „Конвергентна мрежа и услуги“, А1.

Надеждната и непрекъсната свързаност по коридора 5G SEAGUL, който свързва Гърция и България, допринася за по-безопасен транспорт и логистика, повишава оперативната ефективност за бизнеса и директно подобрява потребителското изживяване за гражданите, пътуващи в Европа. Проектът 5G SEAGUL демонстрира как сътрудничеството, техническата експертност и споделената визия могат да превърнат амбициозни цели в конкретни резултати с дългосрочна стойност.

Част от основния екип от А1, реализирал първия в Европа проект за непрекъсваеми 5G и роуминг услуги по коридора между България и Гърция - 5G SEAGUL

Проектът подпомага развитието на селските райони, подобрява регионалната свързаност и създава нови възможности за бизнеса и местните общности по протежение на коридора. Районът около граничния пункт Кулата – Промахон вече разполага с безпроблемен роуминг, което позволява на потребителите и свързаните превозни средства да преминават границата без прекъсване на мобилните услуги.

5G SEAGUL се финансира от Европейския съюз по програмата Connecting Europe Facility – Digital (CEF Digital) и се изпълнява с подкрепата на HaDEA (Договор за безвъзмездна помощ № 101094584).