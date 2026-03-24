Зеленски търси внимание на фона на войната в Иран: Руснаците готвят мащабен удар

Обърнете внимание на въздушните нападения, призова лидерът

24.03.2026 | 10:34 ч. Обновена: 24.03.2026 | 12:34 ч. 84
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване смята, че руските сили може би подготвят нова мащабна атака и призова гражданите да останат нащрек за предупреждения за въздушни нападения.

В своето вечерно видео обръщение Зеленски предположи, че потенциалният удар може да се състои в понеделник, но не предостави допълнителни подробности за времето или възможните цели.

"Моля, обърнете внимание на предупрежденията за въздушни нападения днес. Има информация от нашето разузнаване, че руснаците може би подготвят мащабен удар", предупреди Зеленски.

Той добави, че части за противовъздушна отбрана вече са получили необходимите заповеди.

"Моля, пазете се за себе си и за Украйна“, каза президентът, цитиран от украинските медии.

Руските сили редовно атакуват украински градове и цивилни райони през цялата война.

През последните 24 часа руски атаки убиха най-малко седем цивилни и раниха най-малко 17 други в няколко региона, съобщиха украински официални лица.

По време на вечерното си изявление Зеленски отново подчерта, че има все повече доказателства, че продължава да предоставя на иранския режим разузнавателна подкрепа. 

“Това очевидно е разрушителна дейност и трябва да бъде спряна, тъй като води само до по-нататъшна дестабилизация. Всички почтени държави са заинтересовани да гарантират сигурността и да предотвратят по-голяма криза. Пазарите вече реагират негативно и това значително усложнява ситуацията с горивата в много страни. Като помага на иранския режим да се задържи на повърхността и да нанася по-точни удари, Русия ефективно удължава войната. Трябва да има отговор”, каза още Зеленски.

