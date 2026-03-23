В България е по-скъпо от Нидерландия: Не от дрехи, лишаваме се в храната вече

Скок на цените на храните на едро у нас - това отчитат от Комисията по стоковите борси и тържищата. А какво се случва със сметките ни в магазина и стигна ли поскъпването от колонката на бензиностанцията до щанда?

От магазин в хасковското село Крепост пазаруват както хора с възможности, така и такива, които разчитат на помощи. Но и едните, и другите плащат на касата с усещането, че всичко е поскъпнало

“Kaквото виждате тука, всичкото е скъпo. Нещо ужасно е. Гледаме най-евтиното примерно - вафлички, хляб… Лишаваме се от много неща“, коментират клиенти пред bTV.

Според собственика на обекта Белгин Местанова цените, на които стоките влизат в магазина, пълзят нагоре от началото на годината, като най-осезаемо е увеличението при плодовете и зеленчуците.

Цената на доматите шокира Сизен Местанова, която учи и работи в Нидерландия.

„В България всъщност е доста по-скъпо отколкото в супермаркетите там. Има с около евро, евро и няколко цента разлика, което не е малко. Вчера отидох да си купя един домат, да си го ръфам - ей така на обяд, и килограмът беше 5 евро, което мен много ме притесни. В Нидерландия за 5 евро мога да си купя 2 кг домати от турските магазини, със същото качество. Крема сирене, понеже аз доста консумирам, тук на всеизвестната хубава марка е с около 1 евро по-високо. Тук е 3, там е 2 евро, грубо казано“, посочва Сизен.

„Всяка седмица е с увеличение, почти всяка седмица, всичко се закръгля. Само хлябът и млякото е на същата цена, както си беше, друго всичко се увеличава“, казва Цвета Атанасова, продавач.

В Гълъбово на пазара, където според местните е най-евтино – според 70- годишния Георги Вълчев всичко е поскъпнало.

„На кое няма покачване. Аз не съм чул и не съм видял някой човек да каже, че няма покачване, то се чувства. Върви плавно, постоянно нагоре, горе тия хора не ги интересува нищо“, казва той.

Според Сашо Иванов стоките скачат заради горивата.

„Горивото, като се увеличи, всичко се увеличава. Не е от търговците, той купува домата на 2 евро, колко да го дава“, пита той.

Масово хората в Гълъбово казват, че се лишават.

„Вместо да купя 20 яйца, купувам 10 яйца. Ако купя 1 кг месо, ще купя половин. Вчера например купих половин килограм кайма, каймата 13 лева килограма. Това е положението, джобът ми е празен“, коментира Стела.

„Не закусваме, обяд, вечеря една тънка. Това е лишението - в храната. Не от дрехи, ние се лишаваме в храната вече“, посочва Сашо Иванов.

Даяна Евгениева от Монтана е майка на три деца и пазарува всеки ден.

„Да започнем с меса, млечни продукти, а за бебешките неща няма и да ви говоря - там нещата наистина са сериозни. Как очакват политиците, да кажем, че ние, нормалните хора, ще се справим с тези ниски заплати? Аз като майка на три деца, което меко казано е смешно“, коментира Даяна.

Има и хора, които пазаруват по-рядко и не усещат шоково поскъпване при храните.

„За мене си е същото. Нали ти казвам - купувам хляб, купувам цигари и нещо някоя мръвка или друг път боб“, коментира Жана Димитрова.

Според търговците в Добрич при продуктите от малката потребителска кошница увеличение на цените няма. При останалите обаче цените са различни с всяка нова доставка. А най-голям е скокът при плодовете и зеленчуците.

„Миналата година специално розовият домат достигна до 7 лева, в момента са над 10 лева или 5,30 евро. Огромна е разликата“, посочва Светлана, продавач в магазин за хранителни стоки.

Не такова е усещането обаче на клиентите.

„Имам чувството, че от лева просто е сменена само паричната единица, всичко е обърнато в евро. Млечните продукти, домакинските препарати, зеленчуците също“, казват те.

„Аз съм пенсионер и добре че са децата ми. Аз сама не бих могла да се справя. Преди, като пазарувах, с една сума от 20 евро купувах много повече неща, отколкото сега“, споделя Росица.

„Сега като вляза с 40 евро, нямаме какво да вечерям реално. Взимаме само някои основни неща и това е“, посочва клиент.

Опасенията на хората са, че скокът на горивата ще доведе до ново поскъпване и нов удар по джоба.