Порицание за ученика, стрелял с газов пистолет в класна стая

Случаят е от Хасково от септември 2025 г.

24.03.2026 | 11:55 ч.
Снимка: БГНЕС

Районният съд в Хасково освободи от наказателна отговорност и наложи обществено порицание на ученик, стрелял с газов пистолет в класната стая в училище, съобщиха от съда.

Наказанието е резултат от споразумение между защитата на 16-годишния А. А. и прокуратурата, одобрено от съда. 

Обвиняемият бе признат за виновен за случая на 16 септември миналата година, когато произведе изстрел с газов пистолет през прозореца на класната стая в Спортно училище "Стефан Караджа" в Хасково. Разследване установи, че оръжието е било законно притежавано от бащата на непълнолетния стрелец. Инцидентът е класифициран като "извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото".

Обвиняемият трябва да заплати и разноските по делото в общ размер от 898,48 евро. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

