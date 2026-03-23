САЩ и Иран постигнаха примирие? Тръмп отлага всички военни удари

Президенът Доналд Тръмп използва социалната мрежа Truth social, за да съобщи, че Съединените американски щати и Иран са провели "добри и продуктивни разговори относно пълното и цялостно разрешаване на нашите враждебни действия в Близкия изток".

"Въз основа на характера и тона на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, инструктирах Министерството на войната да отложи всички военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, в зависимост от успеха на текущите срещи и дискусии. Благодаря Ви за вниманието към този въпрос!", се казва в съобщението на Тръмп.

Посланието на американският президент е от преди няколко минути и е може би най-помирителното му от началото на операция "Епична ярост“, но оставя значителни въпроси без отговор.

Въпреки че той спомена "много добри и продуктивни“ разговори с Иран, това не беше потвърдено от иранците и изявлението е в рязък контраст с войнствения тон, който враждуващите страни възприеха през уикенда.

Освен това не е ясно върху какво точно са се фокусирали тези разговори. Темата потенциално може да е била програмата за балистични ракети на Иран или обогатяването на ядрено уран, или просто прекратяване на огъня - перспектива, която Тръмп специално омаловажи в петък, съобщава BBC.

Възможно е също така да се има предвид Ормузкият проток, въпреки че отварянето му за корабоплаване е нещо, което иранците досега не са обещали публично. Повечето експерти го смятат за малко вероятно, тъй като контролът на Иран над Ормузкия проток представлява най-голямото му предимство във войната.

В момента Тръмп се намира във Флорида, но ще пътува до Мемфис рано днес следобед, за да произнесе реч, фокусирана върху усилията за борба с престъпността.

Голяма част от света обаче ще следи за всякакви актуализации или подробности относно тези разговори и какво биха могли да означават те в бъдеще.