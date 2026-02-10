БСП с критика към МЕЧ заради “низки нападки и внушения” при Йотова

След консултациите на МЕЧ при президента Илияна Йотова от “БСП-Обединена левица” излязоха с позиция, в която заяви, че осъждат “езика на обиди, нападки и ниски внушения срещу президента на България”.

“Радостин Василев и МЕЧ подменят политиката с агресия. А публичната грубост е признак на огромен дефицит на личностна стабилност и ценностна система. Да, те са в парламента, защото са получили проценти обществено доверие. Но Радостин Василев не може да бъде говорител на парламентаризма. Съмнявам се, че дори хората, които са му дали своята подкрепа, ще припознаят неговия език на омраза и разделение”, каза представителят на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев.

“Последният скеч на Василев в президентството е именно “предизборен“. МЕЧ нагло използва авторитетната трибуна на консултациите при президента за предизборни цели”, добави Стойнев.

"Днес много се говори за разпад на институциите и на ценностите. Истината е, че този разпад се задълбочава именно от подобен тип поведение – когато политиката се превръща в конфронтация, безобразен език и театралничене. Особено тревожна е злоупотребата с категорията “морал“. В българската политика твърде често моралът се използва не като принцип, а като оръжие за политическо дискредитиране. Истинската моралност не е в силните думи и в публичните обвинения, а в отговорното отношение към институциите, към обществото и към политическия разговор”, се казва още в позицията.

“Президентът Илияна Йотова е държавник с доказан публичен авторитет и видим през годините път. Политическите различия са нормални, но внушенията за зависимости и призивите за “лустрации“ са атака срещу институционалния ред, а не принос към демократичния дебат”, добави Стойнев.

“От ПГ на “БСП – Обединена левица“ ще продължим да защитаваме уважението към институциите и ще се противопоставяме на политиката на обидата, внушенията и ескалацията. България има нужда от разум, отговорност и институционална стабилност. Всичко останало е шум, който разрушава доверието в държавата", каза още Стойнев.