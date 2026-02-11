IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Василев: Вярваме, че посочването на Гюров е стъпка към честни избори

Служебното правителство не е на ПП-ДБ, то е на България, каза депутатът

11.02.2026 | 13:45 ч. Обновена: 11.02.2026 | 14:02 ч. 21
БГНЕС

БГНЕС

След като стана ясно, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров е избран от държавния глава за служебен премиер, Асен Василев от ПП веднага коментира.

Според лидера изборът на Гюров е добра стъпка към честни избори. В прерогатива на Йотова е да реши кой да бъде служебен министър-председател, най-важното за нас е да има честни избори и ние силно вярваме, че посочването на Гюров е добра стъпка в тази посока. Ако Рашков стане вътрешен министър,, това ще бъде наистина гарант за честни избори”, добави Василев.

Свързани статии

"Днес заедно с ДБ внесохме отново законопроекта за премахването на охраната на Борисов и Пеевски, надяваме се БСП под ново ръководство да го подкрепи и този път да мине в зала и да се построят две детски градини, а не да плащаме за охрана на Борисов и Пеевски", каза още депутатът от ПП-ДБ.

Попитан не изпитва ли притеснения, че ще последват обвинения, че с избора на Гюров това е кабинет на ПП-ДБ, Василев отговори, че “служебното правителство е на България”.

 


 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Асен Василев ПП ПП-ДБ Андрей Гюров служебно правителство Бойко Рашков честни избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem