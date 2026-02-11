Василев: Вярваме, че посочването на Гюров е стъпка към честни избори

След като стана ясно, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров е избран от държавния глава за служебен премиер, Асен Василев от ПП веднага коментира.

Според лидера изборът на Гюров е добра стъпка към честни избори. В прерогатива на Йотова е да реши кой да бъде служебен министър-председател, най-важното за нас е да има честни избори и ние силно вярваме, че посочването на Гюров е добра стъпка в тази посока. Ако Рашков стане вътрешен министър,, това ще бъде наистина гарант за честни избори”, добави Василев.

Свързани статии Без изненада: Президентът Йотова посочи Андрей Гюров за служебен премиер

"Днес заедно с ДБ внесохме отново законопроекта за премахването на охраната на Борисов и Пеевски, надяваме се БСП под ново ръководство да го подкрепи и този път да мине в зала и да се построят две детски градини, а не да плащаме за охрана на Борисов и Пеевски", каза още депутатът от ПП-ДБ.

Попитан не изпитва ли притеснения, че ще последват обвинения, че с избора на Гюров това е кабинет на ПП-ДБ, Василев отговори, че “служебното правителство е на България”.



