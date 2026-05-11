Кирило Буданов: Украйна е готова за среща Зеленски – Путин, ако Кремъл е сериозен

Ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Буданов каза при посещение в Литва, че Киев е готов за лидерска среща между Украйна и Русия, при условие че Кремъл е искрен в готовността си да участва в преговори, предаде Укринформ, като се позова на литовската телевизия.

До евентуални преговори между президентите Володимир Зеленски и Владимир Путин няма да се стигне просто така ненадейно "като гръм от ясно небе", а само ако Москва даде сигнал, че искрено желае диалог, тогава и Киев ще "бъде готов", посочи Буданов.

Свързани статии Фицо при Путин на 9 май, но пропуска парада

Както бе отбелязано вчера, словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че ако Зеленски иска да се срещне с Путин, той трябва да се обади на стопанина на Кремъл директно. Според Фицо именно това е бил отговорът на Путин, след като словашкият министър-председател му е предал послание за готовност от страна на Зеленски да се срещне с руския лидер, независимо в какъв формат.

Помолен от журналисти да коментира доколко е възможна подобна среща, Буданов се пошегува, че по време на война международните телефонни линии се прекъсват и че "подобни разговори не се водят по мобилни телефони".

"Ако трябва да бъдем сериозни – ако Русия е наистина готова за сериозен разговор, то и Украйна ще бъде готова", посочи ръководителят на президентската канцелария.

Той добави, че Украйна многократно е показала на дело, че "подкрепя прекратяването на войната и постигането на мир".

"Това е официалното становище на Киев, подкрепяно от президента на Украйна. Ние подкрепяме прекратяването на бойните действия. Искам да подчертая още веднъж: договарянето на мир не е проява на слабост, а израз на здрав разум", посочи той.

Той отбеляза, че обстановката на бойното поле остава "стабилна", както и руският режим.

"Но нищо на този свят не е вечно", добави бившият шеф на украинското военно разузнаване.

По-рано президентската канцелария потвърди, че Буданов е на посещение в Литва, припомня Укринформ.