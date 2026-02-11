IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Баща бе задържан, след като зашил шамар на ученик в училище в Брезово

Бил извикан след спречкване между двама ученици

11.02.2026 | 16:15 ч.
Баща бе задържан заради агресия в училище в Брезово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Срещу мъжа е образувано бързо производство под наблюдение на Районна прокуратура - Пловдив.

Към 11:00 ч. вчера униформени от полицейския участък в Брезово предприели незабавни действия във връзка с постъпил сигнал за възникнала конфликтна ситуация в двора на местна гимназия. При проверката е изяснено, че в междучасието двама ученици се спречкали помежду си и единият извикал своя баща по телефона.

Родителят пристигнал афектиран и решил да се саморазправя със съученика на сина си, удряйки му шамар.

Спрямо 33-годишния мъж е взета полицейска мярка за задържане за срок от едно денонощие. След доклад на дежурен прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, по случая в РУ-Раковски е образувано бързо производство за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди. 

В началото на месеца Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 26-годишен мъж, причинил средна телесна повреда по хулигански подбуди на 13-годишно момче.

