Радев за избора на Гюров: Йотова направи оптималния избор за служебен премиер

Бившият президент му пожела мъдрост, принципност и устойчивост

11.02.2026 | 18:17 ч. 13
Снимка: БГНЕС

"Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция", това написа бившият президент Румен Радев във фейсбук профила си. 

В сряда президентът Илияна Йотова избра за служебен премиер Андрей Гюров. Очаква се в четвъртък тя да му възложи съставянето на служебен кабинет. 

Ето какво още пише Радев: 

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост.

Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.

