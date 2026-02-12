Пестициди: В Румъния разследват внос на плодове от Египет, представени за гръцки

Румънската полиция извърши осем претърсвания в рамките на разследване, свързано с продажба на плодове с високо съдържание на пестициди, за които се предполага, че са били внесени от Египет и представяни с фалшифициран произход, съобщи Главната полицейска дирекция на Букурещ, цитирана от Аджерпрес.

Операцията е осъществена от Службата за разследване на икономически престъпления към полицейската дирекция в Букурещ и в окръзите Илфов и Яломица. Действията са част от производство за предполагаеми престъпления, свързани с укриване на данъци, фалшифициране на храни и други продукти, както и документни измами, отбелязва румънската агенция.

Според разследващите представители на търговско дружество са предложили за продажба около 12 400 килограма плодове, внесени от Египет. Предполага се, че чрез подмяна на опаковките и етикетите страната на произход е била променена на Гърция с цел продуктите да бъдат представени като от държава членка на Европейския съюз.

Разследването е установило, че замяната на произхода е била извършена, за да се прикрие наличието на високи нива на пестициди, значително надвишаващи максимално допустимите стойности съгласно европейските регулации, посочва Аджерпес. Въпросните плодове са били предлагани за консумация чрез верига хипермаркети.

Освен това органите на реда са констатирали, че приходите от продажбата на плодовете не са били отразени в счетоводните документи на дружеството доставчик, което поражда съмнения за укриване на данъчни задължения.

При извършените претърсвания са иззети документи и други материали от значение за делото. Общо 12 лица – заподозрени и свидетели – ще бъдат отведени за разпит с цел изясняване на всички обстоятелства по случая.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата към съда в Букурещ.

(БТА)