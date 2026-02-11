АПС споделят визията на Йотова за избирането на Андрей Гюров

Председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков коментира избора на президента за служебен премиер. Припомняме, че Йотова се спря на подуправителя на БНБ Андрей Гюров.
“Ние сме последователни в действията си и споделяме визията на президента Йотова за избора на служебен премиер”, каза Садъков и отправи призив към Гюров.
“Представеното правителство да наблюдава и съблюдава всичко това, което коментираме последните два месеца, и това, което чухме от българските избиратели. Да се организира по възможно най-добър начин прозрачен публичен избор - честни избори“, заяви народният представител.
Според АПС в този ангажимент участват всички – “да организират максимално честни избори“.
От партията определиха Андрей Гюров като “най-отдалечен“ от завладяната държава.
"Като най-отдалечен от това, което коментираме последните два месеца и го чухме от всички. Приемаме, че е най-отдалечен от този модел", добави Садъков.