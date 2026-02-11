IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
АПС споделят визията на Йотова за избирането на Андрей Гюров

Садъков: Организирането на честни избори е ангажимент на всички

11.02.2026 | 14:15 ч. 1
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков коментира избора на президента за служебен премиер. Припомняме, че Йотова се спря на подуправителя на БНБ Андрей Гюров.

“Ние сме последователни в действията си и споделяме визията на президента Йотова за избора на служебен премиер”, каза Садъков и отправи призив към Гюров.

“Представеното правителство да наблюдава и съблюдава всичко това, което коментираме последните два месеца, и това, което чухме от българските избиратели. Да се организира по възможно най-добър начин прозрачен публичен избор - честни избори“, заяви народният представител.

Според АПС в този ангажимент участват всички – “да организират максимално честни избори“.

От партията определиха Андрей Гюров като “най-отдалечен“ от завладяната държава.

“Като най-отдалечен от това, което коментираме последните два месеца и го чухме от всички. Приемаме, че е най-отдалечен от този модел“, добави Садъков.

АПС Илияна Йотова Андрей Гюров служебен премиер честни избори
