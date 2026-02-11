ИТН за избора на Гюров: Очакват ни нечестни избори

"Президентът има право да посочи когото иска за служебен премиер, но тя избра да подкрепи коалицията на шарлатаните. Тя беше въведена от президентството, докато тя беше вицепрезидент", каза председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

Депутатът добави, че изборът на Андрей Гюров за служебен премиер поставя много интересно въпроси - ще замита ли той следите от петроханската педофилска схема на ПП-ДБ и дали президентът Румен Радев е имал договорка с тях да участва на изборите.

“Връзката политически влияния върху президенството е чудовищна. Очакват ни нечестни избори, контролирани от една партия, за която изпитвам сериозни съмнения, че е набъркана в политически и морални извращения. Имаме достатъчно доказателства кой е разрешил на сектата от "Петрохан" да съществува и кой я покровителства - това са бившите министри - точно когато Гюров беше председател на парламентарната група на ПП. При него има и юридически несъответствия", коментира Йорданов.

Депутатът от ИТН Александър Рашев посочи, че Гюров е отстранен като подуправител на БНБ, като има подадена жалба във ВАС.

"Ако в идните дни съдът на ЕС се раздвижи и се констатира несъвместимост в позицията му, ще изпаднем в патова ситуация - ще имаме служебен премиер, избран въз основа на Конституцията, но без да има право да заема поста", добави Рашев.