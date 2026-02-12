Йотова: Единствено Гюров подаде оставка, отпадат съмненията за конфликт на интереси

В най-скоро време ще има нова административна структура на президентската институция. Това обяви президентът Илияна Йотова на пресконференция в президентството.

В отговор на въпрос: „Николай Копринков продължава ли да работи тук като съветник“, държавният глава отговори: „не“.

Не ми остана време да се огледам буквално, от първия ден трябваше да се започнат разговорите със служебните кандидати за министър-председател, каза още Йотова за администрацията на „Дондуков“ 2.

По-рано днес президентът възложи на кандидата за служебен премиер Андрей Гюров да предложи състав на служебен кабинет.

Президентът Илияна Йотова благодари за консултациите, проведени с партиите. Относно връчването на мандата за съставяне на правителство на Андрей Гюров, тя коментира:

"Единствено той подава оставка от заемания пост на подуправител на БНБ, отпадат съмненията за конфликт на интереси. Държавата не може да спре, имаме ангажименти."

Разчитам думите на Гюров: „При ясни принципи и без скрити условия“, провеждане на добре подготвени, честни избори. Очаквам и разчитам тези думи и като споделена отговорност с действащото НС за решаване на най-неотложните въпроси. Благодаря и на парламентарните групи за консултациите, каза Йотова.

Според думите ѝ поемането на поста от Гюров ще доведе до споделена отговорност с НС за най-важните задачи в държавата от вътрешен и външен характер. Посочи и че по време на консултациите с парламентарно представените партии са очертани и най-належащите проблеми в държавата. Сред тях тя изброи - провеждане на честни и прозрачни избори, мерки за контрол върху цените, стабилизиране на финансите на държавата в ситуация без евров бюджет, както и разследване на случая "Петрохан".

Незабавни мерки за контрол на цените, стабилизиране на финансите на държавата в евро, регулиране на цените на тока, бързи мерки за най-уязвимите, разрешаване на случая Петрохан, изпълнение на ангажиментите на нашите партньори, изброи Йотова какво очаква. Разчитам думите на Гюров да представи състав на кабинет без политически натиск, да поеме отговорност за избора на министрите му, да носи отговорност пред НС, подчерта Йотова.

Всеки, който е избран от НС, носи много или малко политически оттенък, това са длъжности на високи постове, избрани с мнозинство. Но тази гавра, направена с последните промени в Конституцията, сложи неминуем политически отпечатък върху всеки кандидат за служебен министър-председател.

Служебният премиер не е само привилегии, то е изключително голямо задължение. Ако президентската институция не беше ограничена с промените в Конституцията, щеше да намери подходящ човек, който да се справи с тази изключително голяма криза, допълни президентът.

Президентът е в правото си да върне списъка на служебния кабинет, ако в него види фигура, която би работила срещу интересите на българските граждани. Дълбоко съм убедена, и вярвам, че няма да стигнем дотам, коментира Йотова на въпрос дали е възможно да не издаде указ за назначаването на кабинета "Гюров".

Не бих искала да видя компрометирани хора, които ще изместят акцента на политическата кампания за доброто на България, а цялата кампания отиде за скандали и замеряне с компромати. Вторият аргумент, с който бих върнала списъка на кабинета, е ако видя хора, които не биха се справили с важни ситуации. Не смятам, че Гюров ще има проблеми да направи безпристрастен кабинет. Вярвам, че е научил доста уроци от последните години, допълни президентът.

Няма да нося отговорност за този кабинет, ще бъда негов коректив - ако виждам, че дейността му въпреки постоянно действащото НС не работи за интересите на България, на висок глас ще кажа своите критики. На второ място, ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности, както по време на подготовката на изборите, така и в деня на самите избори, както и за всичко, което се отнася до дейността на изпълнителната власт, обяви Йотова.

Дадохме мотивите си за наложеното вчера вето - промените за секциите в чужбина противоречат на Конституцията. 9 години се срещахме с представители на българи зад граница, чувахме техните проблеми и мечти, видяхме любов към България - всички те искат страната ни да се развива. имат роднини, деца и родители, и не им е все едно какво се случва в държавата. А правителството сега им казва, че ще ги лиши от правото им на избор, допълни Йотова.

Всеки, който се съгласи да бъде служебен премиер, трябва да подаде оставка, както направи Гюров от поста си в БНБ. Като част от еврозоната ръководството на банката има своите европейски постове, и вярвам, че там ще представляват българския интерес. Добре е България да има своя глас, който да е изкован в България, и после защитен в Европа, в ЕЦБ, допълни Йотова.

Днес вече няма политическа сила, която да не осъзнава, че промените в Конституцията бяха грешка, каза президентът и както и по време на консултациите, така и днес изрази надежда, че следващо мнозинство в парламента ще преразгледа Основния закон.

Относно делото пред съда на ЕС на Гюров, президентът каза, че е имала достатъчно време и възможност да проведе консултации, да се съветва с парламенталисти, и с конституционалисти. В Люксембург частни дела няма, там има дела между институции, заяви тя.

Искам да се разплете случая „Петрохан“ до край, категорична бе държавният глава.

Вярвам, че професионалното ръководство на МВР и на службите ще си свършат работата, за да може да излекуваме поне една малка частичка от болестта, която ни се стовари, добави тя.

В отговор на въпрос президентът Илияна Йотова заяви, че ако ѝ се представи състав на кабинет в необходимите срокове, ще издаде трите указа на 19 февруари, за да може изборите да са на 19 април.