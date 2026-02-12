Конспирации след Петрохан: 63% от българите асоциират полицията и структурите с корупция

Трагедията в хижа "Петрохан" отприщи вълна от съмнения, конспирации и открито недоверие към институциите.

"Дългите години на комунизъм са изградили усещането ни, че държавата съществува, за да ни контролира, а не за да ни служи. И независимо от това, че извървяхме 30 години, за съжаление, заради поредица от икономически и политически кризи, не успяхме да възстановим доверието в институциите", коментира PR експертът Пепи Димитрова пред "България сутрин".

Тя подчерта, че през последните три десетилетия поредица от политически и икономически кризи са попречили на възстановяването на доверието.

Когато се случи тежко престъпление, обществото има нужда да "подреди" света си.

Ако липсват достатъчно ясни и навременни факти, хората започват сами да изграждат обяснения – често интуитивни и конспиративни.

"Липсата на доверие има исторически характер и тя е неизбежна. Но тя е много умело подхранена от недостатъчно добрите и недостатъчно навременни, да не кажа съвсем закъснели, комуникационни действия на институциите", каза PR експертът доц. Александър Христов за Bulgaria ON AIR.

Той обясни, че обществото не търпи информационен вакуум - когато няма официална и ясна информация, хората запълват празнината със собствени интерпретации, дори на база най-дребни детайли.

Според него в такива ситуации бързо се формират две крайни и противоположни позиции, които се "вкопават" дълбоко в съзнанието на хората.

В отговор на въпроса как се гради доверие, Пепи Димитрова бе категорична, че то не се изгражда с думи, а с устойчиви действия във времето.

Дори по-добре структурирана комуникация от страна на МВР, според нея, не би променила съществено реакциите, защото проблемът се е натрупвал с години.

Разговорът премина и към политическата ситуация и избора на служебен премиер. Доц. Христов бе скептичен, че доверието може да се възстанови бързо.

"Няма да стане с един служебен кабинет. Когато се опитваме да решаваме дебело напластени проблеми се изисква много работа, много време и сериозна устойчивост", коментира доц. Христов.

"63% от българите асоциират полицията и силовите структури с корупция. Няма как да имаш доверие на едни хора, които според теб са там, за да се обогатят лично, а не за да дадат полза на обществото. Това са дълбоки проблеми, които могат да бъдат решени само с работа, а не просто с говорене", добави Димитрова.