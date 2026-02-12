IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: Преврат в Беларус би създал нестабилност по границите на Русия

Западът не се е отказал от плановете си да отдели Беларус от Русия

12.02.2026 | 12:53 ч. 20
Снимка: Reuters

Държавен преврат в Беларус би обезсмислил всички постижения на интеграцията и би създал огнище на нестабилност по границите на Русия. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС.

„Хипотетичен държавен преврат в Беларус и идването на власт на западни агенти несъмнено биха обезсмислили всички постижения на интеграцията на нашата Съюзна държава с Беларус и биха създали още един източник на нестабилност по западните ни граници“, каза тя.

По думите ѝ, западните държави не са се отказали от амбициите си да отделят Беларус от Русия и се готвят за реванш в републиката.

„Ясно е, че западняците не са се отказали от амбицията си да откъснат братската ни република от Русия с всички необходими средства и се готвят за отмъщение. Очевидно чакат подходящия момент“, каза още тя.

Захарова припомни как през 2020 г. „западните режими вече се опитаха, чрез широката си мрежа от агенти на влияние, да организират поредната цветна революция в Беларус“.

„Но решимостта на властите и народа, който научи уроците от украинския Майдан, предотврати това“, добави Захарова.

Захарова Русия Беларус Европа
