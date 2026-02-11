IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 137

Антон Славчев подава оставка?

11.02.2026 | 22:50 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Антон Славчев подава оставка като зам.-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Това съобщиха източници на бТВ.

Оставката идва само няколко дни, след като депутатите приеха на второ четене закриването на Антикорупционната комисия. Одитните ѝ функции бяха прехвърлени към Сметната палата, а разследващите – към ГДБОП. Предстои законът бъде обнародван в Държавен вестник.

През април 2018 г. той беше избран от Народното събрание на заместник-председател на комисията. 

След оставката на Сотир Цацаров през 2023 г. той застана начело на органа като изпълняващ функциите председател на КПК.

Завършва висшето си образование във военно транспортно училище „Тодор Каблешков“ в гр.София и Великотърновски университет  „Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Право“.

Има дългогодишен стаж в системата на МВР. В периода 2008 г. до 2018 г. е служител на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Антон Славчев оставка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem