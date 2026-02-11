От разузнаване към атака: Как Украйна показа силата на малките дронове

Украйна показа на американската армия колко ефективни могат да бъдат малките дронове, не само като разузнавачи, но и като нападателни оръжия, съобщиха служители пред Business Insider.

Майор Волф Амакер, който ръководи отдела за безпилотни летателни системи и тактики на армията в Авиационния център за върхови постижения, каза пред Business Insider, че службата има „празнина“ във възможностите си, тъй като дълго време е гледала на малките дронове предимно като на инструменти за наблюдение и разузнаване.

Нахлуването на Русия в Украйна отключи свят от нови осъзнавания по отношение на войната с дронове.

Изправени пред екзистенциална криза, украинците трябваше да разработят начин да противодействат на враждебните сили евтино, но с маса. Това означаваше да се разбере как да се превърнат евтините дронове в оръжия, стъпка, която бързо и фундаментално промени начина, по който се води войната. Сега дроновете извършват 80% от всички удари на бойното поле и са отговорни за повечето бойни жертви.

Дронове са били използвани във война преди руската инвазия, но това е различно. Драматичната промяна във воденето на война вдъхнови партньорите на Украйна, включително САЩ, да подобрят обучението си за водене на война с дронове и производство на малки дронове.

Това обаче се променя. Армията все повече дава приоритет на операциите с малки дронове, използвайки ги по начина, по който го правят украинците, за насочване на огън и хвърляне на гранати, наред с други действия. Дроновете също са важна част от основната инициатива за трансформация на армията.

В момента критични умения се преподават в курса за безпилотни напреднали летателни действия на Центъра за върхови постижения в авиацията във Форт Ръкър, който започна миналата година и има за цел да обучи войници да използват смъртоносно малки дронове в бой. Това включва обучение по пилотиране и атакуване, както и използване на дронове за поддръжка на традиционни огневи мисии с артилерия.

Майор Рейчъл Мартин, директор на курса, заяви, че Украйна е показала на САЩ какво трябва да научи.

„Погледите на света са насочени към руско-украинската война и тактиките и оборудването, които се използват в този тип война“, каза тя, обяснявайки, че „в Америка това не е стил на водене на война, с който сме свикнали, където използваме масово роботика и безпилотни системи, за да се насочваме към цели в близък бой“.

Тя каза, че това е „доктринално и тактическо нещо, за което не бяхме подготвени преди година, но бързо се усъвършенстваме в него, докато преминаваме през него“.

Дроновете като нападателни оръжия

Украйна използва малки въздушни дронове, като квадрокоптери с изглед от първо лице, за да събира разузнавателна информация за позициите на руските войски и оборудване, но също така и за директни атаки срещу войници и оборудване. Тези дронове са убивали войски, разкривали отбранителни позиции и унищожавали ценни системи като танкове.

Американските военни дронове отдавна са предимно големи самолети с фиксирани крила, използвани за разузнаване и събиране на разузнавателна информация или въоръжени удари. Тези дронове, системи като MQ-9 Reaper или RQ-4 Global Hawk, обикновено се експлоатират от ВВС, а не от армията, и са скъпи, милиони долари всеки.

Мартин каза, че опитът на Украйна на бойното поле е показал на армията, че евтините дронове могат да унищожават оръжейни системи на стойност милиони долари. Това е способност, която армията не може да си позволи да игнорира.

Армията обмисля преструктуриране на бойните части, за да даде приоритет на дроновете като оръжия, включително създаване на нови специализирани ударни части, водени от дронове.

Полковник Ник Райън, който отговаря за интеграцията на дронове в американската армия, обясни пред CNN през септември, че иска войниците да гледат на своя дрон „сякаш е тяхно лично оръжие“ или на радиото си, очилата си за нощно виждане или граната.

Мартин каза, че тестовите части на армията са се затруднявали в началото само с това да се научат да управляват малки дронове. Дроновете с видимост от първо лице, каза тя, „изискват високо ниво на умения“ и много части първоначално не са имали ресурси за това.

„Това, което искаме, не е просто да летим“, каза тя, „но да използваме тези системи смъртоносно.“

Това представлява допълнителни предизвикателства.

„Смъртоносната част е много сложна“, каза Мартин, изисквайки управление на риска, одобрения и боравене с боеприпаси, с които повечето войници не тренират редовно. „Така че този курс беше създаден тук.“

Тя описа използването на смъртоносни дронове като нещо, което обучението на пехотата едва наскоро е започнало да включва.

Украйна се обърна силно към дроновете, отчасти защото ѝ липсва значителният обем традиционни оръжия,

необходими за борба с по-голяма армия, и се сблъсква с повтарящ се недостиг и забавяне на обещаната помощ. Евтините, адаптивни дронове помогнаха за запълването на тези празнини.

САЩ не са в същото положение. С напреднала военновъздушна мощ и други висококачествени системи, поддържащи операции, армията подхожда по различен начин към войната с дронове, интегрирайки дроновете, вместо да разчита на тях като заместители на други възможности.

Въпреки това, армията вижда потенциала и планира да закупи поне един милион дрона през следващите две до три години.

Тя също така възнамерява да разшири програмата за обучение, чието първо заседание беше през август, за да преподава по-напреднали тактики и сложни сценарии, а завършилите да пренесат уроците си обратно в съответните си подразделения и самите да станат инструктори.

Амакър каза, че целта е да се преподават умения за водене на война с дронове, така че „когато ги комбинираме с пълната ни сила на въздействие, това просто допълва всичко, което правим. Това ни прави още по-ефективни и ефективни на бойното поле“.