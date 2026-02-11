След втория развод: Кейли Куоко мислила, че умира

Кейли Куоко е мислила, че ще умре след втория си развод. 40-годишната актриса беше омъжена за бившия тенисист Райън Суитинг от декември 2013 г. до септември 2015 г. А после беше омъжена за шоу скачача Карл Кук от 2018 г. до 2022 г. И след втория развод, наистина ѝ е било трудно.

"Имах тази луда история, преди няколко години, когато казах, че преживявам развода си... Беше премиерата на втория сезон на "Flight Attendant". Събудих се онази сутрин, бях толкова депресирана и толкова тъжна, не можех дори да дишам, и лежах на пода. Буквално мислех, че ще умра, наистина го мислех. Аз казах: "Какво правя?". И това беше като най-лошата сутрин в живота ми, но да знам, че нощта идва, трябваше да бъде най-хубавата нощ в живота ми. Лудо е, че тези неща понякога се случват по едно и също време. Не можех да стана. Бях така: "Не мога да отида. Не мога да отида никъде". Току-що пропилях живота си. Животът ми е свършен. Това си мислех", разказа звездата в "The Drew Barrymore Show".

