Военно напрежение: Китай изпраща един от най-модерните си разрушители край Иран

Редица източници съобщават, че военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия са разположили разрушител клас Type 055, за да ръководят контингент за операции около Оманския залив и северната част на Индийския океан, включително по-малък разрушител клас Type 052D и кораб за морско проследяване и наблюдение Liaowang-1. В момент, когато Съединените щати и няколко от техните партньори по сигурността в западния свят обмислят да започнат атака срещу Иран, тези съобщения за разполагане на кораби подхранват спекулациите, че Liaowang-1 и придружаващите го разрушители може да са в региона, за да наблюдават движенията на американския флот и други западни военни кораби, което позволява предаването на разузнавателна информация на Иран. Значението на Иран за китайските интереси в сигурността прави това напълно възможно. Ако се потвърди, това би имало потенциал да помогне за възпиране на западна атака, премахвайки елемента на изненада от извършените удари и вероятно давайки възможност на иранските сили да проведат по-ефективен отговор, ако САЩ продължат да започват военни действия, пише MWM.

На 10 февруари китайски източници публикуваха сателитни кадри, показващи новоинсталирана противобалистична ракетна система THAAD на американската армия във военновъздушната база Мувафак Ал Салти в Йордания, основният център на неотдавнашното струпване на американски военни сили, включително команден пункт, многофункционален радар с голям обсег и шест пускови установки. Публикуването на тези кадри може да има за цел да изпрати сигнал, че китайските сили са готови да предоставят сателитна и други видове разузнавателна подкрепа на Иран. В допълнение към сателитните данни и огромния сензорен масив на Liaowang-1, разрушителите тип 055 интегрират двулентови радарни системи, подобни на SPY-3/SPY-4, които американският флот е възнамерявал, но не е успял да интегрира в разрушителя клас Zumwalt, които осигуряват усъвършенствани възможности за проследяване зад хоризонта. Тези сензори имат потенциала да предоставят данни за насочване в подкрепа на иранските ракетни, безпилотни и евентуално дори противовъздушни операции.

Очаква се отбранителните способности на Тип 055 и Тип 052D да гарантират, че силите на Западния блок няма да се стремят директно да атакуват китайски сили,

предоставящи разузнавателна подкрепа, за разлика от бомбардирането на военната секция на китайското посолство в Югославия през 1999 г., след като се твърди, че е била използвана за предаване на комуникации за югославските сили срещу атаки на НАТО по това време. Тип 055 е по-специално широко смятан за най-способния клас разрушители в света, като инвестициите в мащабни поръчки на корабите и допълнителния клас Тип 052D са трансформирали изцяло способността на Китай да проектира сила в морето през последното десетилетие. Очаква се опитът с използването на сензорите и системите за споделяне на данни на корабите в активна военна зона също да бъде високо ценен, в случай че Съединените щати и техните стратегически партньори продължат с атака.

Предоставянето на обширна сателитна и друга подкрепа от страна на Китайската народноосвободителна армия на Иран далеч не би било безпрецедентно, като подобна подкрепа, за която се съобщава, че е била предоставена на Пакистан по време на индийско-пакистанските военни действия през май 2025 г., предоставяйки на последния значително предимство по време на конфликта. Има спекулации, че станциите BeiDou може да са били доставени на Иран, за да се засили допълнително способността му да получава подкрепа. Въпреки че има и непотвърдени съобщения от регионални източници от средата на 2025 г., че Иран е получил китайски системи за противовъздушна отбрана с голям обсег, за да попълни отбраната си, предоставянето на разузнавателна подкрепа потенциално би имало значително по-голямо въздействие върху конфликта, ако бъде потвърдено, и би могло да послужи като основен умножител на силата за огромния арсенал от балистични ракети на Иран, за който беше потвърдено по време на военните действия през юни, че е включвал както многобойни глави, така и хиперзвукови балистични ракети.