Зеленски обяви кога Украйна би провела избори

Той още веднъж отхвърли възможността да отиде в Москва

11.02.2026 | 22:42 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски още веднъж отхвърли неотдавнашното руско предложение да дойде за преговори в Москва, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на украинския държавен глава пред журналисти.

"Не мога да дойда в Москва - столицата на държава, която е агресор в тази война, за преговори с Путин. Готови сме да подкрепим предложенията на САЩ да се срещнем на територията на всяка една държава - в Америка, Европа, в неутрални страни, във всяка една държава, с изключение на Русия и Беларус", каза Зеленски.

Украинският президент отбеляза, че Беларус също не може да послужи като място за преговори, защото е съюзник на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Укринформ припомня, че външнополитическият съветник на Путин - Юрий Ушаков, каза в края на миналия месец, че Русия е готова да разгледа възможността за преки преговори между президентите на двете воюващи страни и покани Зеленски в Москва.

Президентът на Украйна днес също така отрече информацията, разпространена по-рано в публикация на британския в. "Файненшъл таймс", че планира да обяви на 24 февруари президентски избори и референдум за мирно споразумение с Русия, съобщи Ройтерс.

В отговор на въпроси на журналисти Зеленски подчерта, че избори могат да се проведат само когато е налице споразумение за прекратяване на огъня и че Европа и САЩ трябва да водят съвместни преговори с Москва.

