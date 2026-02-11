В предизборната кампания ще станем свидетели на поредна вълна от персонални атаки

Изборите да бъдат честни зависят не само от конкретни личности, а и от цялостната среда и начина, по който функционират институциите.

Около тази теза се обединиха политологът и социологът д-р Любомир Стефанов и Петко Петков пред "Денят ON AIR" в разговор за служебния кабинет, предизборната обстановка и тежката трагедия, която разтърси страната.

Кандидатурата на Андрей Гюров

Според Стефанов номинацията на Андрей Гюров не е изненада.

"Моите предпочитания или инстинктите ми водеха или към него, или към Главчев. Главчев е бил министър-председател и няма нужда от твърде много време, за да влиза отново във самата структура, да му е неясно кое как функционира. Но също толкова е вярно и за Гюров, който е бил председател на парламентарна група и е общувал с изпълнителната власт по времето, когато Кирил Петков беше министър-председател. Така че той би трябвало да е наясно, поне формално, как стават нещата. Другият въпрос е дали не очакваме твърде много от него", каза Стефанов.

Петков се съгласи с тази оценка, но отбеляза, че от психологическа гледна точка евентуална женска кандидатура би могла да снижи политическото напрежение.

"Аз имах повече предпочитания към дамите. Не точно от политическа, а от психологическа гледна точка. Ако беше сложена една от дамите в списъка, които желаеха да станат служебни премиери, може би щеше да се тушира леко политическото напрежение", коментира Петков пред Bulgaria ON AIR.

Политическа подкрепа и напрежение

По темата за политическата подкрепа зад фигурата на Гюров Стефанов бе категоричен, че в българската система почти всяка висока позиция се избира с парламентарно мнозинство.

"Най-вероятно ще чуем в предизборната кампания, че и Гюров е лице на Пеевски. Така че не бива да се изненадваме от тези кампанийни неща. По-скоро за мен е важно да се снижи напрежението и в изборните месеци да имаме малко нормална политическа обстановка и политиците да дадат своите истински заявки. За съжаление, най-вероятно с тази кандидатура ще се случи обратното. Едните го приемат и го възхваляват, другите го обиждат. Това ще гледаме през цялата предизборна кампания", добави Петков.

Той прогнозира, че въпреки това темата ще бъде използвана активно в кампанията и че ще станем свидетели на поредна вълна от персонални атаки.

Трагедията "Петрохан" и общественият шок

Разговорът се насочи и към трагедията "Петрохан", която предизвика обществен шок и лавина от конспиративни теории.

Стефанов акцентира върху провала в кризисната комуникация.

"Проблемът е, че институциите отсъстват. МВР показа как не се управлява кризисна ситуация. Когато мълчиш една седмица при подобни събития, естествено мълчанието се запълва от конспирации. Всички станаха криминалисти, психолози, медици. А когато институциите излизат и говорят неща, които трудно се връзват логически, гражданите си казват - нещо не ни казват", каза Стефанов.

Петков допълни, че МВР има сериозен имиджов проблем.