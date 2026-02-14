Справедливост за Стела: Съдии с абсурдно обяснение за шофьора, който я уби на пътя

На 27 септември 2023 г. камион помита кола, която е спряла в аварийната лента на АМ "Тракия" заради спукана гума. Стела загива, други две жени са ранени тежко, а трета се разминава с леки травми. Шофьорът на камиона е бил санкциониран с фишове 21 пъти за различни нарушения като скоростни режими, невключени светлини на автомобила, непреминат технически преглед.

От тогава семейството ѝ се бори да не бъде поредната забравена жертва на пътя, както и води съдебна битка за справедлива присъда. Но какво се случва?

Апелативните съдии в Бургас намалиха наложеното наказание от Окръжен съд – Сливен от 5 години и 4 месеца на 5 години с мотиви, които роднините на жертвата определиха като "неправилни и противоречиви на последователната практика на ВКС, а като членове на обществото възмутителни". Това решение е отнело на магистратите 11 месеца.

"Във време, в което обществото ни е особено критично и чувствително към темата за убийците на пътя, Апелативният съд в Бургас има „нормално“ обяснение защо един 23-годишен човек в рамките на по-малко от една година има 21 електронни фиша. Защото това съвпадало с времето, в което започнал работа като „професионален водач на товарен автомобил, и в това качество е следвало да съобразява графици, часове за доставка и други обстоятелства, свързани с изпълнение на трудовите му задължения", коментира пред Dnes.bg братът на загиналата Георги Маринов.

"Никакво наказание, което предвижда закона ни, не би било достатъчно справедливо за нас. Опечалената ми майка никога няма да прежали своето дете, но подобен съдебен акт с такива мотиви за нас като общество е недопустим", допълни той.

Маринов припомни, че на 16 декември 2025 г. в Съдебната палата в София беше проведен разговор между съдиите от Върховния касационен и граждани, които са загубили децата си или други свои близки след пътнотранспортни произшествия.

"Председателят на ВКС Галина Захарова изрази своята съпричастност към болката на участниците в разговора, загубили свои близки след пътнотранспортни произшествия, като се пое ангажимент през 2026 г. в съответствие с правомощията, предоставени от Закона за съдебната власт, да бъдат извършени тематични проверки на организацията на дейността на съдиите от апелативните съдилища относно движението на делата за престъпления по транспорта, като анализът на получените данни ще бъде използван за идентифициране на причините за забавянията по тези дела и за оптимизиране на съдопроизводствената дейност. Всичко това обаче не кореспондира на действителността, която за нас - близките на Стела е жестока", каза Георги Маринов.