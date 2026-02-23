Чакат Цицелков да напусне сам Обществения съвет към ЦИК, той се запъна

ЦИК е изправен пред казуса "Цицелков" - вицепремиерът за един ден не е желан в Обществения съвет към ЦИК, но Комисията не може да го изгони по законите, които си е създала сама. Той пък не е склонен да го напусне безславно.

Създаден през 2014 г. в Изборния кодекс по идея на Мая Манолова, до момента съветът е нямал такъв проблем.

Няма да напусна Обществения съвет към ЦИК.

Няма никакво правно основание. Аз съм реабилитиран

Това обяви изборният експерт и вече бивш вицепремиер Стоил Цицелков в неделя пред bTV, след като през уикенда ръководството на ЦИК обяви, че го чака да напусне Обществения съвет.

Ако той не пожелае да напусне сам, няма механизъм, по който да бъде изключен. Такива са правилата на Съвета.

Срокът до понеделник бе даден на Цицелков от председателката на ЦИК Камелия Нейкова. А първа това поиска президентът Илияна Йотова в петък сутринта, още преди Цицелков да подаде оставка като вицепремиер за честни избори.

Какво представлява този Обществен съвет?

Според правилника съветът може да изготвя становища за организацията на изборния процес, да организира, дискусии с ЦИК и властта. Няма точен брой организации, които могат да членуват в него, но през годините се движат между 14 и 16. Изискването е да са имали наблюдатели на предишни избори. Който желае да се включи, трябва да изпрати писмо до ЦИК, а оттам решават.

В него се избират неправителствени организации, а не конкретни хора. После НПО-тата сами решават кой свой представител да изпратят. Цицелков участва като представител на “Европейска асоциация за защита на човешките права”. През 2021 г. представител на организацията в съвета е била Румяна Дечева, за която преди 2 дни бившият председател на Съвета за електронни медии Соня Момчилова съобщи, че е майка на Цицелков, пише "24 часа".

В съвета членуват още 14 организации.

ЦИК му даде срок до днес

Централната избирателна комисия очаква до днес подалият оставка като вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков да напусне и Обществения съвет към комисията. В интервю за БНТ заместник председателя Росица Матева посочи като причина 5-годишната забрана той да наблюдава избори от името на Европейската комисия, за което ЦИК не е била информирана.

Според Матева, ако не бъде подадена оставка, ЦИК ще обсъди дали да не поиска от организацията, която представлява в Съвета Цицелков "Европейска асоциация за защита на човешките права – България", да посочи друг свой член. Възможно е също Комисията да изключи самата организация от Обществения съвет.