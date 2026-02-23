Кабинетът "Гюров" с първо заседание днес

Първо заседание на служебния кабинет ще се проведе днес от 15 часа, съобщава пресслужбата на Министерски съвет.

Информация първото заседание се появи още в петък във връзка със съобщението в медиите, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев ще поиска оставката на главния секретар на МВР. Според информацията това може да се случи на заседанието на кабинета днес

Миналият четвъртък служебното правителство начело с министър-председателя Андрей Гюров положи клетва пред Народното събрание.

“Лично аз и служебното правителство поемаме отговорност да проведем честни избори. В момент на вътрешно напрежение и глобална несигурност нямаме право да подбираме задачите си. Приемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчване на редовен кабинет – без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността“, заяви Гюров пред депутатите по време на тържествената клетва.