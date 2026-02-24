Обследването край Маслен нос приключи, телата на моряците остават в неизвестност

Специалистите от Военноморските сили приключиха обследването на риболовния кораб на капитан Христо Спасов край Маслен нос, потънал на 18 февруари, съобщиха от Министерството на отбраната. От ведомството уточняват, че телата на членовете на екипажа все още не са открити.

След извършения днес оглед е потвърдена информацията от предходния ден, че корпусът на плавателния съд е запазен - без нарушения и без видими следи от удари. При обследването не са намерени телата на тримата моряци. Събраните материали ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

В операцията участваха водолазни екипи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, както и от Военноморските бази във Варна и Бургас. Използвано беше специализирано оборудване, включително дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.

Риболовният кораб изчезна от радарите на 18 февруари с трима души на борда – 58-годишния капитан Христо Спасов, 25-годишния му син и още един член на екипажа. Два дни по-късно, след мащабна издирвателна операция с участието на експерти, техника и доброволци, съдът беше открит на морското дъно в района, където ден по-рано водолази и рибари бяха засекли значително количество дизелово гориво на повърхността. Дълбочината в района е около 38 метра.