Емил Дечев: МС предложи за освобождаване главния секретар на МВР

Като причина е посочено изборите в Пазарджик и отсъствието пред медиите за случая "Петрохан"

23.02.2026 | 17:39 ч. Обновена: 23.02.2026 | 17:40 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Предложих на Министерски съвет (МС) да вземе решение, с което да предложи на президента на Република България да освободи от длъжност главния секретар на МВР г-н Рашков. МС взе такова решение и то е изпратено на президента на Република България. 

Това заяви на брифинг в МС служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. 

„Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори“, каза служебният вътрешен министър. Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция. Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории. 

