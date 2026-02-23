Държавата да не се занимава с контрол на цените, а с подкрепа за изоставащите региони

Разделенията между регионите в България и икономическите неравенства между тях са много големи. Има механизми за справяне с проблема, но държавата трябва да разбере, че не трябва да се занимава с контрол на цените, а с подкрепа за изоставащите региони – Северозападна България, части от Североизточна и Югоизточна България. Това включва и планиране, което беше напълно отречено след 1989 г., а всъщност всяка успешна икономика има стратегическо планиране, заяви икономистът Димитър Събев, в предаването „Бизнес старт“ с водеща Роселина Петкова.

„Трябва да се работи планомерно върху създаването на предпоставки за подобряване на качеството на живота, което при нас го няма.“

По данни на Евростат София формира близо 44% от БВП на страната. Пловдив се оформя като успешен център, но има цели региони, които силно изостават. В България се намират както едни от най-бързо растящите региони в Европейския съюз – Южен Централен с над 10%, така и едни от най-слабо растящите – Югоизточна България (спад с 13,2%), което обаче се дължи в спада в добива на въглища и производството на енергия в област Стара Загора.

„Това говори за качеството на данните и ниската база, от която тръгваме, и липсата на държавна политика за хармонично развитие на България.“

Икономистът подчерта, че икономическите разлики на регионално ниво се задълбочават, което означава, че в някои области липсва частен бизнес, а общината е най-големият работодател.

„Виждаме как конкретни области изостават, но в същото време това не означава, че там няма богати, дори напротив.

Моделът на икономика, базирана на износ на суровини, България изнася 40% от производството си, създава малка група много богати хора и обедняване на мнозинството.“

„Това не е въпрос на социализъм, а на разумна капиталистическа политика“, заяви той.

Димитър Събев остава оптимист за развитието на икономиката на страната и в началото на 2026 г. – най-вече поради ефектите от влизането в еврозоната, политическата обстановка заплашва поради невъзможността България да състави работещо правителство, а липсата на политическа стабилност е лош сигнал за големите инвеститори.

„Друг риск е какво правителство ще се състави – дали ще бъде фокусирано върху реалната икономика и управлението, или ще бъде доминирано от телевизионни и популистки послания. Има много възможности икономическата перспектива да бъде обърната.“

Събев заяви, че страната има нужда от стабилно и предвидимо управление с ясен курс за решаване на реалните проблеми. „Бих искал да видя след изборите, че в България правителството ще се ориентира към решаването на проблемите, но не виждам как ще стане това“, изтъкна събеседникът.

Икономическите политики – заложник на популизма?

Според Димитър Събев, ако до този момент реалната икономика е успявала да лавира между рисковете, в момента се наблюдават опасности в енергетиката, в данъчната политика и в други ключови сфери.

„Това се случва точно в момент, в който България би трябвало да започне да бере плодовете на усилията си – доходите да растат, хората да се връщат от чужбина, защото страната става по-добро място за живот“, заяви той и добави, че България рискува да пропилее резултата от жертвите на рестриктивна монетарна и фискална политика след 1997 г.

Подобен механизъм се наблюдава и при обсъждането на контрол на цените, което е контрапродуктивна мярка, защото държавата не може ефективно да регулира отделни цени, а само общите условия на търсенето и предлагането, коментира гостът.

„Държавата винаги ще загуби, ако регулира крайните цените. Начинът, по който се повлияе върху цените на някои продукти, е с насърчаване – субсидии, привличане на инвеститори. Има много механизми, за които няма нужда даже да говорим.“

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria