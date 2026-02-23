ЦСКА с голям трансфер, подписа със защитник от Аржентина

ЦСКА се подсили с аржентинския централен защитник Факундо Родригес.
Той ще играе като преотстъпен до края на сезон 2026/2027 г., като ЦСКА си запазва и опция за закупуването му.
Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига от аржентинския Естудиантес Ла Плата.
Ето какво написаха от ЦСКА:
"Добре дошъл, Факундо! ЦСКА се подсили с аржентинския централен защитник Факундо Родригес. Той ще играе като преотстъпен в нашия клуб до края на сезон 2026/2027 г., като ЦСКА си запазва и опция за закупуването му. Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига от аржентинския Естудиантес Ла Плата. Пожелаваме много успехи на Факундо Родригес с червения екип!"