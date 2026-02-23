ЦСКА с голям трансфер, подписа със защитник от Аржентина

ЦСКА се подсили с аржентинския централен защитник Факундо Родригес.

Той ще играе като преотстъпен до края на сезон 2026/2027 г., като ЦСКА си запазва и опция за закупуването му.

Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига от аржентинския Естудиантес Ла Плата.

Ето какво написаха от ЦСКА:

