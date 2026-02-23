IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЦСКА с голям трансфер, подписа със защитник от Аржентина

Аржентинецът е подписал за година и половина

23.02.2026 | 18:07 ч. 2
Снимка: ЦСКА

ЦСКА се подсили с аржентинския централен защитник Факундо Родригес.

Той ще играе като преотстъпен до края на сезон 2026/2027 г., като ЦСКА си запазва и опция за закупуването му.

Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига от аржентинския Естудиантес Ла Плата.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Добре дошъл, Факундо! ЦСКА се подсили с аржентинския централен защитник Факундо Родригес. Той ще играе като преотстъпен в нашия клуб до края на сезон 2026/2027 г., като ЦСКА си запазва и опция за закупуването му. Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига от аржентинския Естудиантес Ла Плата. Пожелаваме много успехи на Факундо Родригес с червения екип!"

