Таро картите за новата седмица са Асо жезли и Деветка пентакли.

Първата таро карта е Асо жезли

Идеите текат към вас, вдъхновяват ви и ви мотивират да поемете по нов път. Отворени сте да приемете нови перспективи. Пред вас се разкрива цял свят от възможности. Таро карта Асо жезли ви насърчава да следвате сърцето си и да живеете своята страст. Ако усещате силен вътрешен импулс към нов проект или посока, но се колебаете дали ще се получи.

Картата ви насърчава да бъдете дейни. Можете да започнете с малки стъпки, като разглеждате идеята като експеримент или пробен период. Ако усещането ви е добро, то тогава продължете; ако не – направете корекции и опитайте отново.

Ако сте търсили знак дали това е правилният проект, таро картата ви дава категоричен положителен отговор. Имайте предвид, че Асата в четене на таро символизират потенциал, но не гарантиран резултат. Асо жезли е „семе“, което тепърва трябва да израсне в нещо по-стабилно и устойчиво. Възможността носи голямо обещание, но от вас зависи да я развиете в дългосрочен план.

Източник: Седмична таро прогноза за 23 февруари - 1 март