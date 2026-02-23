Бившият принц Андрю използвал парите на данъкоплатците за масажи

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е използват парите на данъкоплатците за масажи, докато е работил като търговски пратеник на Обединеното кралство, твърди пенсиониран държавен служител.

Бившият служител, който е работил в търговското министерство на Обединеното кралство в началото на 2000-те, заяви, че опозореният принц успешно е прахосал разходите за лечението, както и за прекомерните пътни разходи по време на заемането на поста между 2001 и 2011 г.

Държавният служител твърди, че е бил толкова раздразнен от молбата на Андрю, че е отказал да плати за масажа, но е бил "отхвърлен“ от висшия персонал.

"Мислех, че не е правилно… Казах му, че не трябва да го плащаме, но в крайна сметка го платихме така или иначе“, каза пенсионираният служител пред ВВС.

Министерството на бизнеса и търговията отказа коментар по твърдението. Андрю винаги е отричал каквато и да е лична облага от ролята си на търговски пратеник.

Но бивш висш служител, който е отговарял за финансите, каза, че е видял подобни разходи за пътуванията на Андрю, добавяйки, че "няма абсолютно никакво съмнение“ относно твърденията за масажа.

Новите разкрития идват след ареста на Андрю миналата седмица и продължителния обиск в дома му.

Бившият херцог на Йорк е обвинен в споделяне на чувствителна информация с педофилския финансист Джефри Епстийн по време на мандата му като специален представител за международна търговия и инвестиции.

Припомняме, че още в началото на скандала около досиетата "Епстийн" крал Чарлз Трети лиши нрат си от всички кралски титли и го принуди да напусне имението, за което в последните над две десетилетия е плащал символичен наем.

На фона на скандалите в кралското семейство, Уилям и Кейт са обезпокоени за здравето на монарха.

Принцът и принцесата на Уелс са "нетърпеливи“ да се дистанцират публично още повече от непокорния чичо, споделя кралски източник.

Двойката също така става все по-загрижена за влиянието, което арестът на Андрю оказва върху здравето на краля, тъй като той продължава да се бори с рак, твърди друг добре осведомен източник.

Престолонаследникът и съпругата му снощи присъстваха на наградите БАФТА само дни след поредния скандал с Андрю. Именно по време на наградите принц Уилям сподели, че не се чувства спокойно.

Въпреки семейните драми, бляскавата поява сигнализираше за решимост да оставят настрана трудностите.

"Уилям е разочарован, защото това вероятно ще бъде проблем за него, когато в крайна сметка стане крал“, каза днес източник от кралското семейство пред Daily Mail.

"Мисля, че Уилям и Кейт са напълно наясно, че това е скандал, който няма да отшуми дълго време", споделя близък на кралското семейство.