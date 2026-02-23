IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нейнски от Брюксел: Ще изпратим трансформатори и уреди за населението на Украйна

По отношение на хибридните атаки България има какво да каже, добави министърът

23.02.2026 | 16:22 ч. 91
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на външните работи в служебния кабинет “Гюров” Надежда Нейнски е на работно посещение в Брюксел.

“Много интензивно и динамично заседание. Закуската беше посветена на хибридните атаки и дезинформация - знаете, че България има много какво да каже”, каза Нейнски.

По нейните думи България, защото е близо до Западните Балкани, Украйна и Черно море и темата с хибридните атаки е изключително важна – особено в контекста на предстоящите парламентарни и президентски избори. 

“Опитите за поднасяне на фалшиви новини на първо място разколебават процеса на разширяването, прави се опит за отслабването на помощите към Украйна и дезинформацията цели всяване на страх сред хората“, каза външният министър.

Нейнски сподели, че на срещата се е коментирала възможността за общи действия срещу хибридните атаки и дезинформацията. 

Като друга тема тя коментира “войната на Русия срещу Украйна“. 

“Новият 20 пакет от санкции, който ние подкрепяме, на този етап е блокиран от Словакия и Унгария. Войната в Украйна беше много сериозна тема за обсъждане между всички нас“, разясни служебният външен министър.

Нейнски добави, че България в момента е в процес на подготовка на изпращането на електрически трансформатори и уреди, които ще могат да подпомогнат населението на Украйна. Външният министър сподели, че за Европа подкрепата на Украйна е въпрос на европейската сигурност.

От Брюксел Нейнски добави, че България подкрепя мира за Газа.

В рамките на работното си посещение външният министър на България ще има и среща с генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Надежда Нейнски Брюксел външна политика Украйна хибридни атаки дезинформация
