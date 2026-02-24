Кастрева: "Архитекти на бъдещето" подпомага образованието

Бившият началник на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева продължава в образователната сфера. Тя обяви създаването на Сдружение "Архитекти на бъдещето".

Каква е мисията на сдружението?

"Архитекти на бъдещето", защото мисията на сдружението е да подпомогне образователната система в цялата нейна палитра. Да дадем посока, мисия и вдъхновение на нашите деца. Да създадем училищни общности, които да се върнат към корените, в които обществото се грижи за бъдещето на децата и държавата. Това е защитата на идентичността на народа", обясни Кастрева в "България сутрин".

По думите на госта всеки в системата има нужда от подкрепа.

Всеки от нас се е нуждаел от посока и личен пример. Много са направленията, в които искаме да създадем тези общности. Най-ценен е примерът, личните действия, каза гостът на Bulgaria ON AIR.

"С първите средства изградихме стенопис в училището, в което съм завършила основното си образование. В 50-о ОУ "Васил Левски" ликът на Апостола ще посреща всеки ден възпитаниците на това училище. Левски е голямата фигура в новата българска история. Той неслучайно казва, че в нашата общност е силата ни. Думите му ще дадат смисъл на делата на децата. Така чертаем бъдещето не само на децата ни, а на институциите", подчерта Кастрева.

Тя смята, че понякога една мисъл може да обърне посоката на твоето поведение.

"Среща с успешните личности, това са нашите вдъхновители. Те могат да помогнат в кариерното ориентиране на учениците и да посочат пътя на успеха. Лидерската ни академия е грижа за всички, които имат отношение към образованието. Емоционалната интелигентност ще определи поведението на изкуствения интелект", посочи още Кастрева.

Според нея в днешния дигитален свят

да забраниш на децата ползване на социални мрежи и телефони не е добро решение.

"Те живеят в това време. Ако родителят дава на невръстното дете телефона в ръка, за да не се занимава с него, какъв е смисълът в първи клас да му бъде забранено да държи телефон... Телефоните са инструмент, който има образователна стойност, но е много важно как те ще се ползват. В начален етап телефонът няма никакво значение. В прогимназия и гимназия в час трябва да се ползва единствено с образователни цели. Тоталната забрана просто ще ги провокира как да я заобиколят", на мнение е Кастрева.

Гостът добави, че социалните мрежи са канал за комуникация, който като регулация не е грижа само на училището, но и на държавата ни. Голямата отговорност на възрастните е да въведат регулациите.

И към настоящия момент има възможност учениците да изучават религия, отбеляза Кастрева.