IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Мъж загина от задушаване при пожар в София

Най-вероятно е станало късо съединение в електрическо одеяло

19.03.2026 | 07:44 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 74 години е загинал вчера вследствие на задушаване при пожар в къща в кв. „Васил Левски“ в София. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Къщата е била силно задимена. Най-вероятно пожарът е предизвикан от късо съединение в електрическото одеяло.

Пожарникарите са реагирали през последното денонощие на общо 129 сигнала за произшествия, потушени са 102 пожара. 

С преки материални щети са възникнали 27 пожара, без нанесени материални щети са 75 пожара, извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, предаде БТА. 

Регистрирано е едно лъжливо повикване. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар София загинал
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem