Мъж загина от задушаване при пожар в София

Мъж на 74 години е загинал вчера вследствие на задушаване при пожар в къща в кв. „Васил Левски“ в София. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Къщата е била силно задимена. Най-вероятно пожарът е предизвикан от късо съединение в електрическото одеяло.

Пожарникарите са реагирали през последното денонощие на общо 129 сигнала за произшествия, потушени са 102 пожара.

С преки материални щети са възникнали 27 пожара, без нанесени материални щети са 75 пожара, извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, предаде БТА.

Регистрирано е едно лъжливо повикване.