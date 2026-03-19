BGONAIR Live

Какво ще решават депутатите в последния си работен преди изборите

Ще се проведе ново извънредно заседание на Комисията по енергетика

19.03.2026 | 07:52 ч. 4
Снимка БНР

В последния си работен преди Народното събрание да излезе в предизборна ваканция, депутатите ще обсъдят на първо четене промените в Закона за железопътния транспорт.

Ще се проведе и ново извънредно заседание на Комисията по енергетика.

Промените в Закона за железопътния транспорт предвиждат Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да поеме ролята на регистриращ орган. Увеличават се санкциите за нарушения - с ръста на инфлацията.

За първо гласуване в пленарна зала влизат и промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Чрез тях се дава нов срок за пререгистрация на организациите - сдружения, фондации и читалища, които не са успели да се впишат в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписвания. Срокът е бил до 31 декември 2022 г. Новият е до 31 декември т.г.

В програмата е включено и първо гласуване на промени в Закона за административно регулиране на производството на оптични дискове и матрици, както и Проект на решение за приемане за сведение на препоръките за качество чиракуване и безопасна и здравословна работна среда, приети от Международната конфедерация на труда през 2023 г.

За днес беше свикано и извънредно заседание на Комисията по енергетика, на което ще бъде изслушан служебният ресорен министър Трайчо Трайков, а също и синдикатите от ТЕЦ „Марица Изток 2“, които вчера поискаха с писмо НС да забрани на кабинета да предприема каквито и да е структуроопределящи реформи в сектора по ПВУ. /БНР

