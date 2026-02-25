IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ангел Папалезов за "Петрохан": Не съм бил притискан от Дечев

Не съм се почувствал принуден да извършвам каквото и да било извън служебните си задължения, каза началникът на отдел "Криминална полиция"

Снимка: БГНЕС

Не съм се почувствал принуден да извършвам каквото и да било извън служебните си задължения, както и не са давани никакви указания относно действията по разследването, каза Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към ГДНП по време на изслушването му в пленарна зала. Изслушването на Папалезов, както и на ръководители на служби в МВР и на служебния министър на вътрешните работи, е заради появила се информация за оказван натиск от страна на министъра по случая „Петрохан“. Точката е в днешния дневен ред на народните представители по предложение на „Има такъв народ“.

На 22-ри февруари получих обаждане от министър Емил Дечев с негово искане да получи анотация на случилото се по разследването и по оперативно - издирвателните действия по двата случая, каза Папалезов. За това Папалезов е информирал прекия си началник Емил Пармаков и го помолил от своя страна да уведоми ръководството на дирекцията за предстоящата среща. "В разговора с Пармаков и Васков уточнихме, че информацията, която мога да представя на министър Дечев, е анотация на изнесеното в двата брифинга и която е публична и позволена от наблюдаващия прокурор да бъде оповестена", посочи Папалезов. По думите му срещата е била в ресторант "Ниагара", кратка – 10-15 мин, на която е представил кратката анотация и не е получил никакви допълнителни указания за разследването и за поведението на оперативните работници и разследващите полицаи. Единственото указание, което получих, е ангажираните с двата казуса на следващия ден да бъдем в МВР, за да може допълнително да го запознаем с хода на разследването, добави той. 

