IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

СГП не е указвала снемане на обяснения от Емил Дечев

От обвинението заявяват още, че са длъжни да извършат проверка по закон

25.02.2026 | 12:57 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

По предварителна проверка, образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работата“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като „Петрохан“ и „Околчица“, на 23.02.2026 г. наблюдаващ прокурор при СГП е дал подробни писмени указания на ГДБОП-МВР за извършване на конкретни действия във връзка с твърденията, посочени в сигналите. Никъде в акта си наблюдаващият прокурор от СГП не е указвал да се снемат обяснения от длъжностно лице - служебен министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час, включително 25.02.2026 г. - 10,00 часа.  Това съобщиха от прокуратурата. 

Свързани статии

СГП припомня, че образуването на предварителната проверка във връзка със сигнал от народни представители от 51. Народно събрание и сигнали от високопоставени служители на МВР, е изрично задължение на прокуратурата съгласно чл. 145 от Закона за съдебната власт. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

прокуратурата не е искала разпит на Емил Дечев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem