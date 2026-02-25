Фалшиви банкноти от по 20 и 50 евро са иззети в Пловдив и Първомай

Предотвратени са два опита за прокарване в обращение на неистински евробанкноти в Пловдив и Първомай, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Случаите са от 22 и 24 февруари и се отнасят за банкноти от по 20 и 50 евро.

Единият сигнал е, че в оборота на голяма търговска верига на бул. „Цариградско шосе“ в Пловдив е засечена фалшива банкнота от 20 евро. При предприетите действия станала ясна самоличността на клиентката, която се била разплатила с нея на каса.

На подобно съобщение се отзовали и служителите на реда в Първомай, след като в офис на лицензиран оператор на платежни услуги мъж внесъл подправена купюра с номинал 50 евро.

И в двата случая парите са иззети и предадени за експертиза. Образувани са досъдебни производства за престъпление под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив, предаде БТА.