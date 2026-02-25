Той изгради нашата страна: В Русия започват снимките на филм за Сталин

От днес в Русия започнаха снимките на филма "Сталин", посветен на съветския вожд, чийто образ Кремъл се опитва да реабилитира в последните години.

В ролята на диктатора ще се въплъти актьорът Игор Миркурбанов, като снимките са започнали в региона на Ленинград, съобщиха от продуцентската компания Triix Media.

"Започнахме снимките на един малко по-необичаен филм. През последните 30 години се разразиха много дискусии относно Йосиф Висарионович. Няма да казвам, че е бил добър или благ човек, но е факт, че именно той е изградил днешната ни страна, от чието наследство продължаваме да се подхранваме", коментира режисьорът на лентата Владимир Бортко.

Той припомни, че проектът е бил оставен "на пауза" за 15 години, докато Triix Media не решава да го покаже на бял свят, определяйки това тяхно решение за "много важна стъпка".

"Във филма не искаме да представяме кое е добро и кое лошо, а само истината", допълни Бортко.

Филмът, който ще се състои от четири епизода, ще бъде заснет в Санкт Петербург, Москва и по Черноморието, където Сталин е прекарвал продължителни периоди по здравословни причини.

Междувременно руският президент Владимир Путин призова да се помни не само сталинистките репресии, но и ролята на грузинския автократ "в победата на съветския народ" над нацистка Германия.

Откакто Путин дойде на власт през 2000 г., в цяла Русия са издигнати приблизително сто паметника в чест на Сталин - тенденция, която се ускори след анексирането на украинския полуостров Крим през 2014 г.

През последните години руският лидер защитава фигурата на Сталин - който управлява 30 години (1923-1953) - и критикува основателя на СССР Владимир Ленин за това, че е положил правната основа за разпадането на Съветския съюз.

През май 2025 г., по случай 90-годишнината на московското метро, ​​властите възстановиха гигантски барелеф на централната станция "Таганская", на който е изобразена статуя на Сталин.