Възпяха Калушев и мъжете от х. Петрохан в песни ВИДЕО

С изкуствен интелект снимките с жертвите от "Петрохан" и "Околчица" оживяха

25.02.2026 | 18:30 ч. 44
Народното творчество се развихри с новите инструменти, които съвременните технологии предлагат.

С изкуствен интелект снимките с жертвите от "Петрохан" и "Околчица" оживяха.

Клипът започва с прословутото празнуване на Трифон Зарезан, където има много известни лица от ППДБ.

За 6-мата е написана дори и песен.

"Втора версия, в памет на шестимата рейнджъри от Петрохан.  Текстът е заимстван от Стан Ген с моя промяна", пише авторът.

