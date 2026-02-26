IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В планините е облачно, мъгливо, със слаб вятър

ПСС: Лоши са условията за туризъм

26.02.2026 | 10:00 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, мъгливо, със слаб до умерен вятър по високите части. Температурите в планините са от минус пет до минус 10 градуса. 

На ски писта в района на Банско вчера е починал един чуждестранен гражданин, посочиха още от ПСС. Инцидентът е станал в късния следобед.

Според прогнозата за времето в планините над планините облачността ще бъде значителна и преди обяд ще превалява сняг. Следобед валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

планини туризъм условия
