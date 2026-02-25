80 г. по-късно: Русия и Япония не могат да се споразумеят за Курилските острови

Сгушен в мазето на местния исторически музей на северния японски град Сапоро, има малка експозиция, посветена на един от най-продължителните териториални спорове през Втората световна война.

Известна като "Изложбена зала на Северните територии“, тя е по-скоро неутрална експозиция, отколкото тиха атракция, канеща посетителите не само да научат за историята, но и да помогнат за нейното разрешаване.

В единия ъгъл има маса, пълна с формуляри, където посетителите са насърчени да пишат писма, в които обещават "подкрепа за връщането на Северните територии“.

В другия край на стаята сензорен екран предлага дигитална версия на същия жест – с едно щракване посетителите могат да пуснат виртуално венчелистче от черешов цвят върху цъфтящо дърво на монитор, сигнализирайки подкрепата си за каузата. Оставените съобщения се появяват на японски, английски, корейски и... което е поразително - на руски език.

Наблизо виртуални въпроси тестват посетителите за познанията им за руската култура, като ги кара да идентифицират традиционните руски облекла и да ги различат от другите европейски народни носии. За непосветените преживяването може да бъде дезориентиращо. Руската култура, японският активизъм и спорът за територия се сблъскват в една компактна стая.

"Северните територии" и суверенитетът

"Северните територии“, както са известни в Япония, са това, което руснаците наричат ​​Курилските острови. Или, за да бъдем точни, четирите най-южни острова във вулканичния архипелаг, който се простира на около 1300 километра между северната префектура Хокайдо в Япония и руския полуостров Камчатка.

Днес островите се управляват от Русия като част от нейния Далекоизточен Сахалински регион. Преди Втората световна война обаче южните четири са били част от Япония, статут, формализиран в споразумение от 1855 г. между Имперска Япония и Руската империя.

Япония твърди, че островите са били незаконно завзети от Съветския съюз, след като той обяви капитулацията си на 15 август 1945 г. Русия твърди, че съюзническите военни споразумения, по-специално Ялтенското споразумение от 1945 г., са ѝ дали право на Курилските острови в замяна на присъединяване към борбата срещу Япония и че резултатът от войната е решил въпроса.

Токио отдавна настоява суверенитетът му над всичките четири острова да бъде признат, преди да може да бъде подписан мирен договор с Русия. Повече от осем десетилетия след войната двете страни все още не са прекратили официално военните действия.

Много държави избягват да заемат изрична позиция по въпроса, но известни сили като Съединените щати и Европейския съюз подкрепят позицията на Япония, че южните Курилски острови са "окупирани“ от Русия и трябва да бъдат върнати.

Сега Токио "търпеливо настоява“ Москва да се върне на масата за преговори, но представители на Кремъл изглеждат незаинтересовани.

Десетилетната патова ситуация между Русия и Япония не замрази напълно контактите. В началото на 60-те години на миналия век съветското правителство позволи на хиляди бивши жители на острова да посещават семейни гробове, използвайки само местни лични карти. През 1992 г. последва програма за безвизов обмен, която позволи на японски и руски граждани да правят взаимни посещения, целящи да насърчат разбирателството между най-пряко засегнатите от спора.

"В онези дни Япония и покойното съветско правителство, а след това и Русия, наистина се опитаха да разрешат проблема“, каза Ивашита Акихиро, професор по славяно-евразийски изследвания в университета Хокайдо и добавя: "Но те разбраха, че това ще отнеме време, затова започнаха с човешки и културен обмен".

"Това беше символично. То бележи период на добра воля между Русия и Япония“, каза той пред The ​​Moscow Times.

Тези обмени имаха особена тежест за бившите японски жители на островите, чиято средна възраст сега е около 90 години.

"Японците чувстват много силно задължение да се грижат за гробовете на своите предци“, каза Джеймс Д. Дж. Браун, професор по международни отношения в университета Темпъл в Токио.

Разрешаване на конфликта

Известен импулс за разрешаване на териториалния спор изглежда се е натрупал след завръщането на бившия премиер Шиндзо Абе на власт през 2012 г. Абе и президентът Владимир Путин са се срещали многократно, за да обсъдят въпроса, като са проектирали лично разбирателство и са издавали изявления, които са пораждали надежди за напредък.

"Абе е имал мисия. Това беше важна задача за него. Той наистина искаше да постигне нещо“, каза Ивашита, визирайки чувството на бившия премиер за политическо наследство. Дядото и бащата на Абе са играли важна роля във формирането на следвоенната външна политика на Япония, включително в отношенията с Русия.

През 2018 г. Абе каза на Путин, че Япония няма да позволи разполагането на американски войски на Курилските острови, ако бъдат върнати, което е ключов проблем за Русия, предвид силното американско военно присъствие в Япония след Втората световна война.

И все пак пробивът се оказа неуловим. Путин изглеждаше по-малко ангажиран с разрешаването на спора, тъй като Русия можеше да загуби малко, като запази статуквото, докато Япония разглеждаше въпроса като централен за своите национални интереси.

"[Абе] опита абсолютно всичко. Не можеше да направи повече, за да се опита да постигне пробив с Русия“, каза Браун пред The ​​Moscow Times.

Някои експерти също така поставиха под въпрос дали Япония би могла да отслаби връзките на Русия с Китай, идея, която е повлияла на части от стратегията на Абе. Въпреки тези съмнения, администрацията на Абе, предпазлива от възхода на Китай, продължи този подход.

"Абе не слушаше дипломати“, каза Ивашита. "Той започна да мисли, че те пречат на преговорите.“ В резултат на това преговорите се фокусираха повече върху икономически съветници, фокусирани върху евентуални съвместни бизнес проекти с Русия, отколкото върху самия териториален въпрос.

Тази стратегия не даде много резултати. До 2019 г. преговорите на практика бяха в застой, въпреки че безвизовото пътуване и обменът продължиха.

Година по-късно, по време на пандемията, Русия измени конституцията си, за да посочи изрично, че би било незаконно да се откаже от която и да е част от територията си. Макар че тези промени бяха по-фокусирани върху земя, анексирана от Москва от Украйна, те се отнасяха и за Курилските острови.

"Това беше истински шамар в лицето за Абе“, каза Браун, отбелязвайки опитите на бившия премиер да се срещне с Русия някъде близо до средата на преговорите, включително прекратяването на употребата на термина "окупация“ в официални изявления за островите.

Как повлия войната в Украйна?

И след това, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г., договореностите за посещения между двете страни внезапно приключиха. Япония наложи санкции на Русия. В отговор Москва прекрати програмата за обмен, затваряйки един от последните останали канали за човешки контакт.

"Винаги сме имали добри отношения на човешко ниво, особено между руснаци и хора в Хокайдо. Но много бивши островитяни имаха съмнения“, каза Ивашита.

"Обменът беше добър. Но наистина ли беше пробив за преговорите? Някои бивши жители ми казаха, че не са сигурни, че имат значение", споделя професорът.

Оттогава Кремъл зае по-твърда позиция по спора за Курилските острови.

Говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви миналата година, че "не трябва да има съмнение“ относно това кой има законни претенции към южните острови. Други руски служители заявиха, че възобновяването на териториалните преговори и хуманитарните посещения зависи от това Япония да се откаже от "антируския си курс“ – с други думи, санкции.

Ивашита заяви, че задълбочаващите се връзки на Русия с Китай и Северна Корея принуждават Япония да преосмисли регионалната си стратегия, промяна, която ще бъде трудно да се обърне.

"Международната ситуация се промени напълно. Отношенията между Русия и Китай са циментирани. Вече нямаме никакви илюзии за разделянето им", споделя специалистът.

"Япония е нормативна сила. След Втората световна война ние се интегрирахме в международната общност въз основа на международното право. Това създава фундаментално разделение с Русия днес", казва Ивашита.

От октомври, когато ултраконсервативната Санае Такаичи, протеже на Абе, беше избрана за първата жена министър-председател на страната, Япония предприе стъпки за укрепване на военните си способности и дори преосмисляне на дългогодишния си неядрено-оръден статус.

Тази някога немислима промяна идва на фона на нарастващото регионално напрежение, главно с Китай, както и на възприеманата несигурност относно това как Япония в момента разчита на САЩ за отбрана.

Руският външен министър Сергей Лавров забеляза това. На пресконференция миналия месец той предупреди за това, което нарече "нездравословни тенденции“ в Япония, обвинявайки новото правителство на Такаичи, че се стреми да ремилитаризира японското общество.

Търпение

Засега търпението може би е ключово.

"Това е състезание на търпение. Ако Русия каже, че е готова да върне два острова, Япония вероятно ще облекчи санкциите", на мнение е Ивашита.

"Но никой не вярва, че Путин би направил това. Така че сме в задънена улица. Русия не се нуждае чак толкова от Япония. Нито една от страните няма сериозна причина за компромис", споделя експертът.

Междувременно Браун каза, че макар много наблюдатели да посочват прилики между политическото мислене на Такаичи и това на бившия ѝ ментор Абе, тя вероятно се е поучила от грешките, които той е направил в дипломатическите си контакти с Москва.

"Изглежда, че докато по други въпроси тя до голяма степен следва стъпките му, тук е малко по-различна. Всъщност тя е под санкции от Русия за "неприятелски стъпки“, за подкрепа на санкциите“, каза Браун.

"Факт обаче е, че тя ще се фокусира върху Китай. Така че не остава толкова време за отношенията с Русия", казва професорът.

За бившите японски жители на южните Курилски острови обаче промяната може да носи горчивото значение, че с нарастването на напористостта на Япония, шансът някога отново да посетят гробовете на своите роднини може би намалява все повече.