Боксове, пари, мобилки... Разбиха престъпна група с ало измамници СНИМКИ

Четирима българи са в ареста

26.02.2026 | 11:58 ч. 10
Снимка: МВР

Четирима извършители на серия телефонни измами са задържани и обвинени след специализирана полицейска операция на Главна дирекция "Национална полиция".

Разследването е реализирано от съвместен екип между българските и румънските власти. 

Измамите са в особено големи размери и представляват тежък случай, съобщиха на брифинг наблюдаващият прокурор Даниел Илиев и гл. инспектор Златка Падинкова – началник сектор „Измами“ в ГДНП.

Задържани са общо 13 души. Четирима мъже от Горна Оряховица – на 41, 32, 30 и 28 години – са привлечени като обвиняеми като фактически извършители. Те са криминално проявени, а един от тях е осъждан за сходни престъпления.

При претърсвания на шест адреса и седем автомобила са иззети:

• около 40 мобилни телефона
• множество СИМ карти
• таблети
• заложни билети
• златни накити
• други вещи, свързани с престъпната дейност

В периода 12 юни – 7 август 2025 г. чрез различни измамни сценарии задържаните са причинили щети на граждани от страната в размер на 67 700 лева, 13 500 щатски долара, 8 960 евро.

Използваните схеми са добре познати - „Съдействие на полицията“, „Спешна операция на близък“, „Тежък пътен инцидент с роднина“.

Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска налагане на мярка „задържане под стража“. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

Това се случи Dnes

